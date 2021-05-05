Trenin son vagonuna atlayan olmayın

Yerli yatırımcının borsaya ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da tetikleyici oldu. Borsa İstanbul'da 2021 yılı ilk 4 ayında halka açılan şirket sayısı 11, toplanan kaynak ise 6.6 milyar TL oldu ve şimdiden 2020 yılının 5 katına ulaştı. Sermaye piyasalarının duayen ismi Dr. Berra Doğaner, yatırımcıları fiyatı kısa sürede çok fazla yükselen hisselerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyardı.

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doğaner sorularımızı şöyle yanıtladı:

■ Halka arzlar sonrasında hisse fiyatlarında gözlenen aşırı yükselmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Halka arz fiyatının şirketin o andaki gerçek değerini yansıttığı varsayımı ile hisse senetlerinin halka arzdan sonra uygulanan iskonto kadar veya biraz daha üzerinde artış göstermesi makul bulunabilir. Ancak halka arz fiyatından çok fazla uzaklaşan hisse senetlerinde aşırı değerlenme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yatırımcılar halka arz sonrası fiyatı kısa sürede çok fazla yükselen hisselerden uzak durmalılar. Kısa sürede aşırı değerlenme sığ hisselerde de görülüyor. Yatırımcıların bu tür hisselerden uzak durmaları ve bilinen tabirle trenin son vagonuna atlayan kişi olmamaları gerekiyor.

■ Üst üste gelen halka arzlar endeksi nasıl etkiler?

Yatırımcılar borsaya taze para sokmayıp ellerinde bulundurdukları hisse senetlerini satıp yeni halka arzlar için kaynak yaratıyorlarsa endeks olumsuz etkilenebilir. Ancak bir süredir yabancı yatırımcı çıkışlarının sürmesi endeks üzerinde halka arzlardan daha fazla baskı yaratıyor.

Tasarrufun tamamını hisselere yatırmayın

■ Borsa yatırımcısı nelere dikkat etmeli?

Finansal bilgi ve deneyimleri sınırlı yeni yatırımcıların asla tasarruflarının tamamı ile hisse senedi yatırımı yapmaması ve kendi risk ölçütüne uygun olarak farklı enstrümanlardan oluşan bir portföy oluşturması gerekir. İlaveten kredi kullanımından da kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Ayrıca yatırımlarını koruyabilmeleri ve artırabilmeleri için sosyal medyayı manipülatif amaçlı kullanan kişi ve oluşumlardan sakınmalılar.