TSE’den ikinci el cep telefonu yenilemesine standart

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’ geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenmişti.

Yönetmelikte yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleri ile yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere de yer verilmişti.

ÖNCEKİ KULLANICI İLE BAĞI KALDIRACAK

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’le belirlenen yenileme merkezlerinin hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma şartlarını içeren “İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar” standardı TSE tarafından yayımlandı.

Standartla cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında önceki kullanıcı ile illiyet bağını kaldıracak.

Cihazların varsa onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesi ile sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesi sağlanacak.

Bu işi yapacak merkezler aynı zamanda cihazların da sorumluluğunu üstlenecek. İşletmelerin telefonlara vereceği garanti süresi ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te belirtilen süre kadar olacak.

Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler, personel yeterlilik şartları dahil olmak üzere iş yerlerinin standarda uygunluğuna dair belgelendirme başvurusunu TSE'ye yapacaklar. (İHA)