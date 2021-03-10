TÜİK, danışma kurullarını lağvetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan danışma kurullarını lağvetti.

TÜİK Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu’nda yer alan bir akademisyen, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, TÜİK yetkililerinin bugün kendisini aradığını ve kurulun lağvedildiğini söylediklerini dile getirdi.

Bloomberg HT’ye konuşan üç kaynak ise üyelere bilgi verildiğini ve kurulların lağvedildiğini duyurdu. Kaynaklardan biri yapılan açıklamada 2022 için kurulların yeniden aktif hale getirilmesi konusunun değerlendirileceği bilgisinin verildiğini aktardı. TÜİK, konuyla ilgili soruları ilk etapta yanıtlamadı.

TÜİK, vekaleten başkanlık görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru döneminde verilerde şeffaflık ve iyileştirme amaçlarıyla söz konusu danışma kurullarını kurma kararı almıştı.

MART AYINDA BAŞKAN DEĞİŞTİ

TÜİK yönetiminde son yıllarda üst üste birçok görev değişimi yaşandı. Şubat ayında Cahit Şirin görevden alınarak yerine vekaleten Ahmet Kürşat Dosdoğru getirilmişti. Martın başında ise bu kez Sait Erdal Dinçer TÜİK başkanı olarak atandı.

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