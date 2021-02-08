TÜİK iş gücü piyasasına ilişkin danışma kurulu oluşturdu

TÜİK’ten yapılan açıklamada, ilgili kurulun “uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile Türkiye İstatistik Sistemi’ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla” oluşturulduğu belirtildi.

TÜİK geçen ay da Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturmuştu.

Açıklamada başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da danışma kurulları oluşturulabileceği belirtildi.

Enflasyon ve de pandemi ile birlikte TÜİK’in işsizlik verileri sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

TÜİK’in iş gücü piyasasına ilişkin kurulunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Serdar Sayan, Yılmaz Kılıçaslan, Gökçe Uysal, Pınar Kaynak, Luis Pinedo Caro ile akademisyenler Seyfettin Gürsel, Haluk Levent, Meltem Dayıoğlu Tayfur, Oğuz Karadeniz Pamukkale, İnsan Tunalı gibi isimlerin yanında TÜİK temsilcileri de yer alıyor.

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