TÜİK: Tahıl ve sebze üretimi düşecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayandırdığı “Bitkisel Üretim” öngörülerine göre, üretim miktarları 2021 yılında yaklaşık olarak, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67.9 milyon ton, sebzelerde 31.1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 25.3 milyon ton olarak gerçekleşecek.

Buna göre, tahıl ürünleri üretim miktarlarının yıllık bazda yüzde 5.5 azalarak yaklaşık 35.1 milyon tona düşeceği öngörüldü. Bu dönemde;

– buğday üretiminin yüzde 7.3 azalarak 19 milyon tona,

– mısır üretiminin yüzde 1.5 azalarak 6.4 milyon tona,

– arpa üretiminin yüzde 6.0 azalarak 7.8 milyon tona,

– çavdar üretiminin yüzde 3.6 azalarak 285 bin tona gerileyeceği,

– yulaf üretiminin ise yüzde 6.5 artarak yaklaşık 335 bin tona yükseleceği öngörüldü.

NOHUT VE FASÜLYE ÜRETİMİ DE DÜŞECEK

Aynı dönemde, baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretiminin yüzde 12.7 azalarak 550 bin tona düşeceği, kuru fasulyenin yüzde 3.8 artarak 290 bin tona yükseleceği, kırmızı mercimeğin yüzde 6.6 artarak 350 bin tona yükseleceği, patatesin yüzde 1.9 azalarak 5.1 milyon tona düşeceği öngörüldü.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 12.7 artarak 175 bin tona, ayçiçeği üretiminin yüzde 14.7 artarak yaklaşık 2.4 milyon tona yükseleceği öngörüldü.

Tütün üretiminin yüzde 5.2 artarak 80.5 bin tona yükselirken, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 8.8 azalarak 21 milyon tona düşeceği öngörüldü.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1.0, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 0.4 azalış beklenirken, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 2.3 artış olacağı öngörüldü.

KABAK ARTACAK, DOMATES AZALACAK

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden salçalık, kapya biberde yüzde 8.4, sivri biberde yüzde 7.3, sakız kabakta yüzde 7.3 artış olurken, domateste yüzde 1.5, karpuzda yüzde 2.6, hıyarda yüzde 1.9 azalış olacağı öngörüldü.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.1 artarak yaklaşık 25.3 milyon tona çıkacağı öngörüldü.

Meyvelerden elmada yüzde 0.9, üzümde yüzde 0.2 azalış olacağı, şeftalide yüzde 2.7, kirazda yüzde 1.8, çilekte yüzde 18.2, zeytinde yüzde 44.3 artış olacağı öngörüldü.

Turunçgillerden mandalinada yüzde 10.4, portakalda yüzde 38.7, limonda yüzde 22, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 5.3 artış olurken antep fıstığında yüzde 66.3 azalış olacağı öngörüldü.

İncir üretimi değişim göstermemiş olup 320 bin ton olacağı, muzda ise yüzde 11.5 artış olacağı öngörüldü.(DHA)

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