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TÜİK’te başkan değişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nda Muhammed Cahit Şirin görevden alınırken yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru atandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:15, 15/02/2021
Haberler Ekonomi
TÜİK’te başkan değişti

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı da değişti.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Muhammed Cahit Şirin’in Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru’nun atandığı belirtildi.

Şirin göreve, 22 Mayıs 2020 tarihinde atanmıştı. Böylece, 1 senesi dolmadan görevden alınmış oldu.

7 Kasım 2020’de Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınıp yerine Naci Ağbal’ın ve 8 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrasında yerine Lütfi Elvan’ın atanması sonrasında TÜİK’te de başkan değişimi olabileceği iddia edilmişti.

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Yayınlanma Tarihi:12:07,