Tüketici güveni iki yılın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı; Nisan ayında 80,2 olan endeks, Mayıs ayında 77,3 oldu.

Böylece tüketici güveni, Mayıs 2019 sonrasındaki tam iki yıllık dönemin en düşük değerine geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan ayında 64,0 iken, Mayıs ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 61,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 81,0 iken, Mayıs ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 76,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,9 iken, Mayıs ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 78,8 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Nisan ayında 92,8 iken, Mayıs ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 92,2 oldu.

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