Tüketici kasada ödeme devrini kapatmaya hazırlanıyor

Son 20 yılın trendlerinin pandemi ile birlikte hızlanarak bir dönüşüm yarattığı perakende sektöründe tüketici, artık cüzdanı ‘cep'ten yönetmek istiyor. Dijitalleşmenin ağırlık kazandığı bu dönemde ve perakende sektörünün 2019'da küresel olarak yüzde 13.9 olan e-ticaret payının, 2023'te yüzde 22.4'e yükselmesi bekleniyor. Geçen 1.5 yıllık süre boyunca tüketici eğilimlerindeki değişim ve dönüşümler de netleşirken, tüketicilerin yüzde 46'sı kasaya gitmek yerine ürünü cep telefonu üzerindeki ödeme sistemleri ile satın almak istiyor.

TÜKETİCİ DİJİTALLEŞTİ

Yeni dönemde, mağaza, e-ticaret sitesi ve mobil uygulamalar arasındaki keskin sınırların sona ermesiyle komple ticaret döneminin de artık başladığı vurgulanıyor.

PwC tarafından hazırlanan, “Tüketici Dünyasının Geleceği” raporu, tüketici tercihlerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Rapora göre, pandemi tüketicilerin mağaza içi deneyimlerini iyileştirmek için en çok yüzde 46 ile otomatikleşmiş ödeme ve yüzde 45 ile mağaza içi reyon bulma uygulamalarını tercih etti. Bu tercihlerle tüketicilerin yarısı kasaya gitmeden ödemelerini cepten gerçekleştirmek istiyor. PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan, “Tüketiciler, sorunsuz ve gelişen teknolojiye uyumlu deneyimler talep ediyor. Ayrıca tüketicilerin sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili endişeleri perakende sektörünü etkilemeyi sürdürecek” dedi.