Tüketiciyi Koruma Derneği’nden köprü ve otoyol zamlarına tepki

Türkiye yeni yıla zam yağmuruyla başladı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalamada yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bir otomobilin geçiş ücreti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 10,50 TL’den 13,25 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nde 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yükseldi.

Vatandaşın büyük tepkisini çeken zamlarla ilgili Tüketiciyi Koruma Derneği de bir açıklama yaptı. Yapılan fahiş zamlara tepki gösterilen açıklamada, “Perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuştur. 2021 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi yapılmış/yapılacak olan zamlar nedeniyle vatandaşlarımız yaşam mücadelesi verecektir.” denildi.

“HANGİ GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI DA ZAM YAPTINIZ?”

Yapılan zamların sadece aracı olan vatandaşları değil, köprülere, tünellere verilen dolar endeksli geçiş garantileri nedeniyle tüm vatandaşları ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, “Zam gerekçesi olarak dolar kur farklı kaynaklı olduğunun kamuoyuna yansıması ise bir başka garabettir. Hani dolar ile işimiz yoktu, doların yükselmesi bizi etkilemiyordu, maliyet girdilerinde hiçbir artış olmayan mal ve hizmet satışlarında fahiş artışlara inceleme yapılarak ceza verilecekti. 83 milyon tüketici adına soruyoruz: Köprü ve otoyollarda verilen hangi hizmetlerin girdilerine fahiş artış gelmiştir de yüksek oranda zam yaptınız?

Yap işlet devret yöntemiyle yapılan ve devletin dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği köprülere enflasyon oranı üzerinde yapılan aşırı zammın, güçlü olan şirketlerin kasasını dolduracağı ve güçsüz olan tüketicinin cebini boşaltacağı ve geçiş garantisi nedeniyle hazineye ek yük getireceği belirtilen açıklamada, “Yeni yıla girerken; harçlar, vergiler, doğalgaz, elektrik köprüler, otoyollar gibi yapılan zamlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşın dayanma gücü kalmamıştır.

Otoyollar ve köprülere yapılan zamlar ile İstanbul'un iki yakası birbirinden uzaklaştırılmış vatandaşların güvenli kaliteli ucuz ve zaman tasarrufunu sağlayan ulaşım hakkı engellenmeye çalışılmaktadır. Halkın güvenliği ve zaman kaybının önlenmesi ve trafiğin rahatlaması için yapılan yol ve köprüler yapılan aşırı zamlar ile yükselen fiyatlar nedeniyle yapılış amaçlarından uzaklaşmaya başlamıştır. Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollar, köprüler ve tüneller de geçiş garantisi olması nedeniyle buralardan geçen tüketici, zamlı geçiş ve farkın hazineden karşılanmasından dolayı iki kez zamdan etkilenmiş olmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ”

Ulaşım sağlanması için gerekli alt yapı olan yol, köprü ve tünel gibi hizmetlerin bir kamu hizmeti olarak verilmesi gerektiği belirtilen açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Özelleştirme veya yap işlet devret modelinden vazgeçilmeli mevcut sözleşmelerden geçiş garantileri kaldırılarak Türk Lirası’na çevrilmeli, ulaşım hizmeti ücretsiz sağlanmalıdır.

Basına yansıyan verilere göre 2020 ilk altı ayı için sadece Osmangazi Köprüsü için hazineden 1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapılmıştır.

Bu ödeme Edirne'den Kars’a kadar köprünün resmini dahi görmeyen kişiler dahi köprü için ödeme yapan durumdadır. Kuzey Marmara Otoyolu’nun hizmete açılan bölümleri için ise 1.4 milyar TL işletmeci şirkete ödeme yapılmıştır.

Anayasamızın 172. maddesi “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü gereği devletin güçlü olan şirketlere karşı güçsüz olan tüketicileri korumalı ve yapılan zamları derhal geri çekmelidir.

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