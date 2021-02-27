Tünelin ucunda henüz ışık yok

Kapanmaların ve kısıtlamaların etkisi ile 2020 yılını uzun bir aradan sonra gelen küçülme ile kapatan 1.4 trilyon TL'lik perakende sektörü, 2021 hedefleri için tünelin ucunda ışık görmeyi bekliyor.

Sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle büyük ciro kaybına uğrayan sektör için 2021'in yaraları sarma yılı olacağına işaret ediliyor. Sektörün uzun bir aradan sonra daralma ile yılı bitirdiğine işaret eden Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ikinci dalga ile alınan sıkı önlemlerin ciroları negatif etkilediğini ve müşteri ile buluşmayı zorlaştırdığını aktardı. Büyüme ve yatırım gibi planlar için tünelin ucundaki ışığı görmeleri gerektiğini vurgulayan Özpamukçu, aşı ve salgının seyrinin sektörün gidişatı üzerinde etkili olacağını, finansal dayanıklılığın da büyük önem taşıdığını aktardı.

MALİYET 2.5 MİLYAR TL

Sektör paydaşlarını bir araya getiren ‘Ortakakıl Konferası'nda yaptığı konuşma ile gelişmeleri değerlendiren Özpamukçu, kısıtlamalar ile ciroların eridiğini ikinci dalganın etkisinin yüksek olduğunu dile getirdi. Sadece yeme içme sektöründeki kapanmanın getirdiği haftalık kaybın 2.5 milyar TL olduğunu belirten Özpamukçu, “2021 yılı, Covid-19 sürecinde hangi aşamada olunacağına bağlı. Sağlıklı bir tahmin yapabilmek için tünelin ucundaki ışığı görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tünelin ucundaki ışığın görünmesi halinde ışığa en hızlı yürüyecek sektörüz” dedi. Özpamukçu, sektörün 2.5 milyon çalışan ile kritik bir noktada olduğuna dikkat çekerek, “Kimi alt sektör ve kategorilerde zarar geri dönülmez noktada yaşanıyor. 2021 pandemideki yaraları sarma olacak” diye konuştu.

Horecada erime yüzde 50'yi buldu

Özellikle otel, restoran kafe gibi işletmeleri içeren ve ‘horeca' olarak adlandırılan segmente büyük montanlı satışlar da gerçekleştiren Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ise horeca sektörünün yüzde 50 daraldığını aktardı. Pandeminin yanı sıra tüketicide ekonomik kaygıların oluştuğunu anlatan Alkaç, “Tüketicide özel markaların talebinde artış yaşanıyor. Her 5 üründen 1'i özel markalı ürünler. Yoğurt, süt ayçiçek yağında özel markalı ürünler pazar lideri haline geldi” dedi.