Turizm Bakanı’ndan Rusya’nın kararı hakkında açıklama

Türkiye’de artan corona virüsü vakaları nedeniyle Rusya, tarifeli ve charther uçak seferlerini 15 Nisan-1 Haziran 2021 döneminde tek taraflı olarak durdurdu. Tatil sezonunun başlamasına yakın alınan bu karar turizm sektöründe büyük gelir kayıp anlamına geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

TURİST SAYISINDA 500 BİNE YAKIN DÜŞÜŞ OLABİLİR

“Rusya’nın aldığı kararın etkilerini bu hafta içerisinde görmeye başlarız.” diyen Bakan Ersoy, “Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir. Yaz ayları için yapılan rezervasyonlarda bir sıkıntı yok.” ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yaptığı açıklamayla iki ülke arasındaki tarifeli ve charther uçak seferleri 15 Nisan-1 Haziran 2021 döneminde tek taraflı olarak durdurulduğunu belirtmişti.

Alınan karara göre tahliye seferleri düzenlenmesi amacıyla sadece Moskova-İstanbul arasında haftada iki uçak seferi düzenlenmesine izin verilecek.

Rusya Federasyonu hükümeti tarafından alınan karara gerekçe olarak Türkiye’de vaka sayısındaki hızlı artış ve mutasyonlar gösterildi.

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