Turizm çalışanlarından “Biz Aşımızı Olduk” tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sezonu öncesi hazırlanan ve üzerinde İngilizce “Biz Aşımızı Olduk” yazının yer alacağı maskelere Antalya’daki Turizm İşçileri Dayanışması sert tepki gösterdi.

Turizm İşçileri Dayanışması tarafından yapılan yazıla açıklamada; “Geçen yılın sezonunu rezil ettiniz, ülkeye türlü çeşit şaklabanlıklarla, gerçek olmayan açıklamalarla yalan dolanla da olsa turist çekemediniz. Bu yıl ise yaptıklarınızın işe yaramadığını gördükçe işi iyice onurumuzla oynamaya vardırdınız. Buna izin vermeyeceğiz” denildi.

“BİZLERİ İNSAN YERİNE BİLE KOYMADAN…”

Turizm İşçileri Dayanışması tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yaklaşık 1,5 yıldır yönetemediğiniz pandemi sürecinin mağdurları olan biz emekçiler, turizm işçileri olarak diyoruz ki, pandemi sürecinin ilk gününden beri olanca tehlikeye rağmen ülkeyi tam kapanmaya götüremediniz. Şimdi de tam kapanma diye sadece zenginlerin tatil yaptığı ama tüm ülke emekçilerinin çalışmak zorunda olduğu bir kapanamama sürecini sırf turist gelebilsin diye uygulamaya çalışıyorsunuz. Yeter artık. Biz turizm işçi ve emekçileri olarak tüm yaşananlara ek kaygılarla açlığın pençesinde bırakıldığımızda, emeklerimizin üstünden aldığınız vergilerle en doğal hakkımız olan devlet desteğini beklerken sizler bizleri insan yerine bile koymadan dalga geçer gibi desteği hiç ihtiyacı olmayan zenginlere verdiniz. Vermeye devam ediyorsunuz.”

“EVLATLARIMIZI AÇLIĞA MAHKÛM ETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Turizm İşçileri Dayanışması’dan yapılan açıklama; “Turizm işçilerini askıya alan Kod 19 uygulamasına da tepki gösterilen açıklamarda; Turizm işçi ve emekçisini askıda bırakmayı kendinde hak gören tüm ilgililere diyoruz ki, bu saltanatı devam ettirmenize mani olacağız. Bizi ve evlatlarımızı açlığa mahkûm etmenize izin vermeyeceğiz. Şimdi de onurumuzu ayaklar altına almaya çalışıyor, tanıtım videolarınızda, açıklamalarınızda, pişkin pişkin “enjoy! I'am vaccinated (Eğlenin aşı oldum)” yazılı maskelerle dolaşacağımızı ilan ediyorsunuz. Biz kulaklarına küpe taktığınız köleler değiliz. Onurumuza, insanlığımıza sahip çıkıyoruz. Sizi ise pervasızlıklarınızda boğulmanız için istifaya davet ediyoruz. Herkes biliyor. Ülkedeki tüm yoksulluğun, desteksizliğin, vurdumduymazlığın nedenini. Yıllardır yandaşlarınıza akıtılan milyonlarca dolar yüzünden ülke kasasının nasıl parasız bırakıldığını” denildi.