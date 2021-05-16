Turizm sektörü perişan durumda

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan gazeteci, turizmci ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başdanışmanı Can Pulak, turizmde gelinen son noktayı değerlendirdi. Pulak, “Turizm Bakanı başarılı olamadığını kabul etsin, böyle giderse yerli turiste bile hasret kalabiliriz, sahillerde boş kalabilir, turizm acil ameliyat masasına yatırılıp turizm bileşenleri ile birlikte çözüm aranmalı” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, “Nisan ayında açarız” dediği turizm sezonunun haziran ayına kaldığını belirten Pulak, “Turizmde çok kötü dönemden geçiyoruz. Önümüzü göremiyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz.” diye konuştu.

RAKİPLER AŞILAMADA DAHA İYİ

Pulak, turizmde rakip ülkelerin aşılama konusunda daha iyi konumda olduğunu belirterek, “Yunanistan, İspanya,Tunus hatta Mısır bile bizden iyi. Çoğu turizm bölge ve personelinin aşısını tamamladı. Biz aşıda niye bu kadar geç kaldık? Paramız yetmedi, siparişler aksadı, üretici ülkeler geciktirdi, Çin'i kızdırdık gibi mazeretlerin arkasına saklanmak, bize bir şey kazandırmaz. Bundan sonra ne yapmalıyız ki, rakip ülkelerle aşıda açılan farkı süratle kapatabilelim? Bu aşı işini süratle halledemez ve

vaka sayısını düşüremezsek, bu yıl turist ve turizmden büyük gelir beklemek hayal olur. Artık turist,

risksiz bölgelere kayacaktır ki, bundan daha doğal bir şey olamaz. Vaka sayısında zirvedeyiz, buradan süratli bir iniş yapamazsak, Avrupa'dan gelecek kimseyi bulamayız” açıklamasını yaptı.

YERLİ TURİSTE HASRET KALACAĞIZ

Turizmdeki ekonomik kayıpların boyutuna da değinen Pulak, “Ege ve Antalya'daki durumu ciddiyetle ve dikkatle takip ediyorum. Bırakın yabancı turisti, yerli turiste bile rastlamak zor. Büyük tatil köylerinin, beş yıldızlı otellerin, kitle turizmini ağırlayan tesislerin sahip ve yöneticileriyle konuşuyorum. Hepsi kan ağlıyorlar. Depoları, kilerleri, soğuk hava dolapları ağzına kadar yiyecek dolu. Nitelikli personelin bir kısmına maaş ödemekte devam ediyorlar. Çoğu gırtlağına kadar borçlu, banka kredilerini nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor. Korona belasından önce, dünya turizminde parlak bir fotoğrafımız vardı. Salgın başlamasaydı 2020'de 58 milyon turist, 41 milyar dolarlık bir gelir hedefliyorduk. Ama salgın, 2019'daki 34 milyar dolarlık turizm gelirimizi 2020'de 12 milyara, 49 milyon turisti ise 15 milyona düşürdü. Korkunç bir kayıp. Türkiye'nin ortak akıldan yararlanmamak gibi bir hastalığı var. Turizm Bakanlığı'nın acemi kadrosu, geçmiş tecrübelerden ve başarılı birikimlerden yararlanmak zorundadır. Bunun için sektöre emeği geçen tüm profesyonelleri, ortak akıl masasına çağırmalılar” dedi.

TURİZMCİ ORTADA BIRAKILDI

Başarılı eski bakanlar, sektörün başarılı yatırımcı ve işletmecileri, yaratıcı zeka ve bilgi sahipleri, Turizm Bakanı'nın başkanlığında hemen toplanması gerektiğini belirten Pulak sözlerine şöyle devam etti: “Turizm faciası ameliyat masasına yatırmalı. Milli bir proje ve operasyonu ortaya çıkaracak çalışmaları hemen başlatalım. Sektör büyük bir moral çöküntüsü içinde. Turizmci devleti yanında görememenin büyük üzüntüsünü yaşıyor. Turizm Bakanı'nın sesi soluğu çıkmıyor. Attı mı mangalda kül bırakmayanlar, ortalıkta yoklar. Ekonomimizin önemli bir dinamiği olan koskoca turizm sektörü, kimsesiz bırakılamaz. Tüm bankaların genel müdürlerini toplamalıyız. Kredi geri ödeme baskılarının durdurulmasını istemeliyiz.”

Sektöre bir an önce taze kan pompalanmalı

Ekonomimizin önemli bir dinamiği olan turizm sektörünün toparlanması için taze kana ihtiyaç olduğunu belirten Can Pulak, sözlerine şöyle devam etti: “Maliyecileri çağırıp, sektöre taze kan pompalayacak destek imkanı talep etmeliyiz. Salgının düşüşüyle birlikte iç turizm dinamiklerini devreye sokmalıyız. Otelleri, tatil köylerini ve işletmeleri ayakta tutabilecek iç turizm organizasyonlarını düşünmeliyiz.” Pulak, Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un, turizmde kendisinden beklenen performansı gösteremediğini belirterek, “Bunda korona salgının rolü yok değil ama, kendi yanlışlarını ve sadece rezervasyon ve pazarlama anlayışının dışına çıkamayışını da görmezden gelemeyiz. Ama yiğidi öldür hakkını ver. Kültür konusunda yaptığı başarılı işleri de alkışlamak lazım. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Opera Binası, arkeolojik kazılara verdiği destek, Atlas Sineması ve müzesi,sanatçılara sahip çıkarak maddi destek sağlaması gibi projelerdeki samimi ve gayretli katkısı takdire layıktır” ifadelerini kullandı.

Yabancı turist sayısında pandemi nedeniyle büyük düşüş yaşandı. Genel kısıtlamalar sonucunda büyük kentlerdeki otel konaklamalarında yüzde 75'lere varan azalma oldu.