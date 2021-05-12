Turizm tesislerine kira erteleme geliyor

Havalimanlarının ardından turizm tesislerinin de devlete yapacakları ödemelerin ertelenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma başlattı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup Ak Parti Grubu ve sayın milletvekilleri ile paylaşılmıştır.”

HAVALİMANLARINDA DA ÖTELEMEYE GİDİLMİŞTİ

Hükümet, daha önce de havalimanı işleten özel şirketlerin kiralarını ötelemişti. İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA da 1 milyar 45 milyon euroluk yıllık kirası için erteleme almıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında kiralarda 2020 yılı için iptale, 2021 ve 2022 yılları için indirime gidildi.

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