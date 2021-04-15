Turizmciler KÇÖ’nün uzatılmasını istiyor

İzmir'den Antalya'ya, Muğla’dan Aydın’a kadar turistik bölgelerde sezon hazırlığı yapan turistik tesisler, İngiltere ve Rusya’nın aldığı kararlardan olumsuz etkilendi.

Birçok işletmenin turizm sezon açılışlarını ertelemeleri, çalışanları da vurdu. Nisan ayı başında kaldırılan kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ), turizm işletmeleri için uzatılmasını isteyen sektör temsilcileri, daha önce birçok krizden güçlü çıkan sektörün bu kez derinden etkileneceğini belirterek, karamsar bir tablo çizdi.

“DEVLET BİZE NE ZAMAN SAHİP ÇIKACAK”

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, Cumhurbaşkanına seslenerek, “Kısa çalışma ödeneği turizm işletmelerine bugün uzatılmayacaksa ne zaman uzatılacak? Biz turizmciler olarak; Körfez krizleri, terör olayları, Rusya uçak krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve birçok krizden güçlü çıktık, ama bu sefer çıkamayacağız. Devlet, bize şimdi değilse ne zaman sahip çıkacak?” diye sordu.

“BİRÇOK ÇALIŞAN MAAŞSIZ KALACAK”

Sektörün büyük bir beklenti içinde olduğunu söyleyen Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de, “Şu anda sektörün kısa çalışma ödeneğine ihtiyacı var. Rusya ve İngiltere turizm pazarları ertelendi, yurt içi pazarı uygulanan Covid-19 tedbir ve kısıtlamaları nedeniyle hareketlenmeyecek. Bu nedenlerle daha önce açılması planlanan birçok otel açılmayacak. Birçok çalışan maaşsız kalacak. Onların hayatlarını idame ettirmeleri için en azından konaklama ve hizmet sektöründe kısa çalışma ödeneğinin uzatılması can simidi olacak. Sektörün beklentisi bu yönde” ifadelerini kullandı.

“İKİ AY HİÇ ÜCRET ALMAYACAĞIZ”

Turizm çalışanlarının zor durumda olduğunu söyleyen otel çalışanı Ahmet Uymaz ise evlerinde tencerenin kaynaması için kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gerektiğini söyledi.

Uymaz şu ifadeleri kullandı:

“Biz turizm çalışanıyız. Otelimiz haziranda açılacak. Kısa çalışma ödeneği bu ay bitti. Bir yıldır zaten zor durumdayız ve iki ay daha hiçbir ücret almayacağız. Haziranda ise koşulların ne olacağı belirsiz. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını, tenceremizin kaynamasını istiyoruz.”

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