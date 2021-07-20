Turizme şimdi de vergi darbesi

Yılın büyük bir bölümünü kapalı ya da düşük kapasitelerle hizmet vererek geçirmek zorunda kalan turizm sektöründe vergi şoku yaşanıyor. Alınan karar doğrultusunda Emlak Vergisi'nde esas alınacak asgari değerlerde yapılan ve 5 katı aşan artışlar, pandeminin yaralarını sarmaya çalışan turizm sektörü temsilcilerinin tepkisini çekti. Bu artışla birlikte son 1.5 yılda büyük gelir kaybına uğrayan sektörün yeni bir fatura ile karşı karşıya kaldığına işaret eden sektör oyuncuları, keyfi artışların söz konusu olduğuna dikkat çekti.

TUTARLAR FAHİŞ

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamada, “Belediyelerin Takdir Komisyonları'nca 2022 yılı için belirlenen Emlak Vergisi'ne esas asgari birim değerlerinde, sektörün yaşadığı zorlu ekonomik ve sosyal koşulların göz ardı edilerek, keyfi ve tamamıyla vergi tahsilatını artırmaya yönelik ‘inanılmaz' düzeyde artışlar yapıldı” ifadelerine yer verilirken, konaklama sektörüne yeni bir fatura çıkarıldığına dikkat çekildi.

Sektör temsilcilerinin yazılı açıklamasında, 2022 yılı için ödenmesi gereken tutarın 5 katı aşan tutarda artırılarak belirlendiği ifade edilirken, 2022 yılından başlayarak, her yıl yapılacak artışlarla gelecek 4 yıl için Emlak Vergisi'nin fahiş tutarlara ulaşacağı vurgulandı.

“HAKLI NEDEN YOK”

Açıklamada, “Sektör olarak tarihimizin en kötü dönemini yaşadığımız bu dönemde arsaların birim metrekare fiyatlarında bu kadar aşırı değer artışını gerektirecek herhangi bir haklı neden bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Sektör oyuncuları, yeniden değerleme ve enflasyon oranları ile COVID-19 süreci ve devam eden etkilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Dört bir yandan şikayet yağdı

TÜROB'un yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinden konuyla ilgili şikayetlerin ulaştığı belirtildi. Birlik, muhtarlıklarda askıya çıkarılan Emlak Vergisi'ne esas birim bedellerini yüksek bulan işletmelerin yasal haklarını kullanmak üzere en geç 30 Temmuz'a kadar vergi mahkemelerine dava açmaları gerektiğini belirterek, 30 günlük yasal sürede itiraz edilmeyen değerlerin kesinlik kazanacağı uyarısında bulundu.

Sektöre standart getirecek teşvik yasası yürürlükte

TBMM'de tatil öncesi Turizm Teşvik Yasası kabul edildi. Yapılan değişikliklerle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak. Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ile ordu evleri bu düzenlemeden muaf tutulacak. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yasa ile sektörün belli bir standarda ulaşacağını ve gelecek 2 yıl içinde belediye belgeli yaklaşık 4 bin tesisin bakanlık belgesine geçiş yapacağını kaydetti. İşler, sektörde çifte standardın ortadan kalkacağına işaret etti.