Türk ehliyeti Avrupa sınırlarına giremedi

Avrupa Birliği (AB) ile uyum çerçevesinde değiştirilen ehliyetler 2016 yılından itibaren çipli olarak veriliyor. Ancak bu ehliyetleri kullanan Türk vatandaşları, Avrupa'da sorun yaşamaya devam ediyor. Bazı Avrupa ülkeleri Türk ehliyetini tanımazken, İtalya da ilginç bir şekilde eski ehliyeti tanıyıp yeni tip ehliyeti tanımıyor. Yurtdışında ikamet eden, eğitim gören ve iş yapan onbinlerce vatandaşın mağdur olduğu bu durum, yetkili Türk makamlarına iletilse de sorun halen çözülebilmiş değil.

BÜROKRATİK EKSİKLİKLER

Yeni nesil ehliyetler her ne kadar AB çerçevesinde yapılsa da, her ülkenin kendi düzenlemeleri nedeniyle ikili anlaşmaları mecbur kılıyor. İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri de, evrak eksikliklerini bahane ederek çipli Türk ehliyetlerini kabul etmiyor. Ancak daha önce yapılan anlaşmalar nedeniyle eski ehliyetler kabul ediliyor ve isteyene kolay bir şekilde o ülkenin ehliyeti veriliyor. Bu süreç sonunda ehliyete ihtiyacı olan Türk vatandaşları, bulundukları ülkenin ehliyet eğitimi ve sınavlarına girmek zorunda kalıyor ve yüksek meblağlarda ödeme yapıyorlar.

Çözümün adresi Dışişleri Bakanlığı

Ehliyet sorununu çözemeyen gurbetçi vatandaşlar, Türk ve İtalyan makamları arasında mekik dokuyor. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, konu hakkında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'na onlarca başvuru yapıldı. Aynı şekilde İtalyan makamları ve Ankara Büyükelçiliği'ne de bu sıkıntı iletildi. Ancak bu başvurular sonrası yetkili birimlerin, Dışişleri Bakanlığı'nı işaret ettiği ifade edildi.