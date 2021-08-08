Türk hastaneleri salgın sınavını geçemedi

Gelişmiş teknolojileriyle övünen Türk hastaneleri, “en iyi akıllı hastaneler” listesine giremedi. 250 hastanenin bulunduğu listede ilk 10’da 7 Amerikan hastanesi var.

NURAY TARHAN

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Geçen yıl tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını, hastaneleri de büyük bir stres testinden geçirdi. Virüsün bulaşıcılığı nedeniyle uzaktan tedavi, hızla değişen tedavi protokolleri, aksayan tedarik zincirleri ve arkasından aşılama programları gelişmiş teknolojileri daha da öne çıkardı.

Salgın bu yıl 35, 2026 yılına kadar da 83 milyar dolara ulaşması beklenen “akıllı hastane teknolojileri” sektörünün önünü açarken, ileri teknolojileriyle övünen Türk hastaneleri bu öncü trendde geride kaldı. Newsweek ve Alman istatistik şirketi Statista tarafından yapılan “dünyanın en iyi 250 akıllı hastanesi” listesinde Türkiye'den hiçbir hastane giremedi.

İLK 10'UN 7'Sİ ABD'Lİ

Yapay zeka, robotik cerrahi, dijital görüntüleme, tele sağlık, akıllı binalar, bilgi teknolojisi altyapısı ve elektronik sağlık kayıtlarının baz alındığı araştırmada, ilk 10'a ABD'den 7 hastane girerken, İsveç'ten Karolinska Universitetssjukhuset 8'inci, Almanya'dan ise Charité-Universitätsmedizin Berlin 10'uncu sırada yer aldı. İlk 3 sırada Türk zenginlerin gözdeleri arasında gelen Mayo Clinic-Rochester, The Johns Hopkins Hastanesi ve Cleveland Clinic bulunuyor.

Hastanelerin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin başında tele sağlık geliyor.

TELE SAĞLIK YÜKSELİYOR

Hastalara evlerinde müdahale etmek maliyetleri düşürürken, doktorların daha fazla sorunu daha hızlı şekilde teşhis etmesini de sağlıyor. İsrail'deki Sheba Tıp Merkezi'nde Baş İnovasyon Sorumlusu Dr. Eyal Zimlichman, rehabilitasyonun eve kaydırılmasının hastaların daha erken taburcu edilebileceği anlamına geldiğini söylüyor. Hastalara giyilebilir cihazlar veren doktorlar, onları daha yakından takip edip daha erken teşhis koyabiliyorlar. Makine öğrenmesi ve yapay zeka da yeni ufuklar açmaya başladı. Bu teknolojiler sayesinde doktorlar günlerini hasta verisi akışlarını izleyerek zaman kaybetmek zorunda kalmıyorlar.

3D hasta simülasyonu 10 yılda standart olacak

Strasbourg Üniversitesi Hastanesi'nde profesör ve modelleme teknolojisi geliştiren Visible Patient'ın Başkanı Luc Soler, ameliyat öncesi 3 boyutlu hasta simülasyonlarının 10 yıl içinde akıllı hastanelerdeki ameliyathanelerde standart hale geleceğini öngörüyor. Fransa, Strasbourg'daki Sindirim Kanserine Karşı Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Jacques Marescaux, zamanla bu teknolojinin geleneksel cerrahiye göre birçok avantajı olan robotik cerrahi ile birleştirileceğini söylüyor. Robotik cerrahinin “daha düşük komplikasyon riski ve daha iyi hasta güvenliği nedeniyle daha düşük masraflar” gerektirdiğini söylüyor.