Türk ilaç endüstrisi ihracatında artış öngörülüyor

İlaç sektöründeki ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini belirten Malkoç yaptığı yazılı değerlendirmede, “İlaçta yerelleşme politikasının kaldığı yerden yeniden başlaması ve özelikle biyoteknolojik ilaç üretimini canlandıracak mevzuat ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi büyük önem arz etmekte. 2021 yılında da, pandeminin yarattığı olumsuz koşullara rağmen, ihracatımızın yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 2 milyar doları aşacağını öngörüyoruz” dedi.

Açıklamaya göre, ilaç endüstrisinin ihracatı 2020 yılında yüzde 27.3 artışla 1.84 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Sektörde geçen yıl ilaç üretimi için 815 milyon dolar tutarında hammadde ithalatı yapılmıştı.

Türk ilaç endüstrisi 2020 yılında Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere 177 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Covid-19 sürecinde hekim ve hastane ziyaretlerinin azalması ve acil tedaviler dışındaki tedavilere ara verilmesi nedeniyle Türkiye ilaç pazarı ise, geçen yıl kutu ölçeğinde yüzde 7 gerileyerek 2.2 milyar kutuya indi.

Türkiye ilaç ve tıbbi sağlık ürünleri pazarında 680 firma faaliyet gösterirken, bunların yaklaşık dörtte üçü yerli sermayeli firmalardan oluşuyor. Türk ilaç endüstrisinin 2020 itibarıyla uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirilen 96 ilaç, 11 hammadde üretim tesisi ve 40,000 çalışanı bulunuyor.