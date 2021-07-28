Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 2 bin 903 TL, yoksulluk sınırı 9 bin 457 TL oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 1.35 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 903 TL, yoksulluk sınırının ise 9 bin 457 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Temmuz’da 2 bin 407 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira; 2021 Haziran’da açlık sınırı 2 bin 865 lira, yoksulluk sınırı 9 bin 332 liraydı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 20’LERDE

Türk-İş raporunda “Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması geçen aya göre 39 TL, yılbaşına göre 313 TL ve geçen yıla göre 497 TL artmıştır. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 126 TL, yıllık 1619 TL artmıştır” denildi. (REUTERS)

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