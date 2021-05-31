Türk-İş ve Hak-İş’ten 700 bin kamu işçisi için 4800 TL’lik taban ücret talebi

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL’ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçinin 2020-2021 dönemi mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü için bugün masaya oturuldu.

Talepler konusunda işçiler adına ortak hareket etme kararı alan Türk-İş ve Hak-İş’in üzerinde anlaştığı talepler, bugün saat 11.00’de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e sunuldu. Çalışma Bakanlığı’ndaki görüşmeleri Türk-İş adına Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Hak-İş adına Osman Yıldız yürütüyor.

696 sayılı KHK ile taşerondan kamuya geçen yaklaşık 450 bin işçinin ilk kez dahil olacağı toplu iş sözleşmesinde bu yıl farklı bir yol izlenecek. Taşerondan geçen işçilerin yaklaşık 300 binin asgari ücret ve civarında maaş alması nedeniyle kamuda ücret uçurumu oluştuğu, bu uçurumun ‘taban ücret’ yöntemiyle çözülmeye çalışılacağı belirtildi.