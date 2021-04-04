Türkiye borçlanmada şampiyon olacak!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), pandeminin 72 düşük ve orta gelirli ülkenin karşı karşıya olduğu borç sorunlarını kötüleştirdiğini ve 2021-2025 dönemine ait 598 milyar dolarlık geri borç ödemelerini tehlikeye attığını açıkladı. Geri ödemede alarm sinyalleri çalınırken Türkiye için 2021'in borçlanmada artış yılı olacağı belirtiliyor.

S&P Global'in son borçluluk raporunda, EMEA bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerin borcunun 2021 sonunda 288 milyar dolar artışla 3.2 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsüne yer verildi. Rapora göre, bölgedeki gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye bu yıl ticari piyasalardan en çok borçlanan ülke olacak. Türkiye'nin 78 milyar dolar olarak öngörülen borçlanmasını, 63 milyar dolarla Mısır ve 52 milyar dolar ile Rusya takip edecek. Bu üç ülke, raporun kapsadığı 53 ülkenin toplam borçlanmasının yüzde 33'ünü gerçekleştirecek.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 75'İ

S&P raporuna göre dünya ülkelerinin ticari piyasalara olan kamu borç stoğu bu yılın sonunda 67.5 trilyon seviyesine ulaşacak. Bu rekor borçluluk, dünya ülkelerinin toplam milli gelirinin yüzde 75'ine karşılık geliyor.

UNDP: Borç sorunu olan ülkelerden biri Türkiye

UNDP raporunda borç sorunu yaşadığı belirtilen 72 ülke arasında Türkiye de sayıldı. Türkiye, kredi derecelendirme kuruluşları referans alınarak, son derece spekülatif yani yatırım yapılamaz kategorisinde yer alıyor. UNDP Başkanı Achim Steiner, G-20 üyelerini, borçların geri ödenmesi konusunda bir moratoryumu en fakir ülkeleri de içine alacak şekilde hızla genişletmeye çağırdı.