Türkiye ekonomisi dayanıklılıkta dibi gördü

SwIss Re makro ekonomik dayanıklılık endeksini açıkladı. Endekste Türkiye geçen yıl 24'üncü sırada iken bu yıl 30'unculuğa geriledi ve en sondan bir önceki sırada yer aldı. Listede İsviçre, Norveç ve Danimarka ilk üçü, Brezilya, Türkiye ve Yunanistan son 3'ü oluşturdu. Araştırmada tüm dünyada ekonomik dayanıklılık endeksi 0.44 puan olarak ortaya çıktı. Türkiye 0.20 puanıyla ortalamanın çok altında kaldı. Önceki yıl Türkiye'nin puanı 0.52 idi. Rapora göre, Covid-19 krizi, genel küresel makro dayanıklılığı, yani toplumların şokları absorbe etme kabiliyetini 2020'de 2019'dan %18 oranında azalttı.

SAVUNMASIZ HALDE

Rapor, bu zayıflığın ekonomik büyümedeki toparlanmayı, ortaya çıkabilecek ani sorunlara karşı savunmasız hale getireceğini vurguladı.



Mali alanda endeks notumuz “Sıfır”

Maliye ve para politikaları, sigorta penetrasyonu, işgücü piyasası verimliliği ve gelir eşitsizliği dahil 10 göstergenin ele alındığı endekste Türkiye hemen hemen tüm alanlarda en düşük notu aldı. Türkiye'nin mali alanda endeks notunun 0 olması dikkat çekti.