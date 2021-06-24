Türkiye işi gücü olmayan nüfusta Avrupa birincisi!

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 22 Haziran'da açıklanan rapor, Türkiye'nin işgücüne dahil olmayan nüfus oranında Avrupa birincisi olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de işgücüne dahil olmayanların oranı son bir yılda 3.5 puan artışla yüzde 45.1'e fırladı. DİSK-AR'ın analiz ettiği verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus tüm dünyada artış eğiliminde. Ancak işgücüne dahil olmayan nüfusun artışında Türkiye, Avrupa ortalamasını kat kat aşıyor.

AB ORTALAMASI % 27.1

AB-27 ortalamasında 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun oranı 2019 ve 2020 arasında 0.5 puan artarak 2020'de yüzde 27.1 oldu. Araştırmada İzlanda, İsviçre, İsveç, Hollanda ve Estonya 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu 5 Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, istihdamda olmayan veya iş aramayan çalışma çağındaki nüfusu ifade ediyor. Bu kişilerin eğitim/öğretim, mevsimlik çalışma, ev işleriyle meşgul olma, emeklilik, çalışamaz halde olma veya iş bulmaktan ümidini yitirme ile iş aramıyor olup çalışmaya hazır olma gibi çeşitli sebeplerle işgücü dışında olduğunu ifade ediyor.

ÜMİTSİZLERDE DEVASA ARTIŞ

DİSK-AR verileri yorumlarken, “Özellikle son yıllarda artış eğiliminde olan ümitsizleri de içinde bulunduran iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında devasa bir yükseliş söz konusu. Türkiye'de iş aramayıp çalışmaya hazır olanların (ümitsiz ve diğer) sayısı son bir yılda yüzde 84.8 artarak 2020'de 4 milyon 219 bin kişi oldu” dedi.

Türkiye'de kadınların %65'i işgücüne dahil değil

Eurostat verilerinde en dikkat çeken verilerden biri de Türkiye'de işgücüne dahil olmayan kadınların oranının yüzde 65'i buluyor olması. Türkiye bu oranla Avrupa'da kadınları işgücüne en az dahil olan ülke konumuna da yerleşiyor. Türkiye'de 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan kadınların oranı AB ortalamasının iki katı. Türkiye'den sonra Avrupa'da en yüksek işgücüne dahil olmayan kadın nüfusuna sahip ülke Kuzey Makedonya ancak aradaki fark çok açık onlarda oran % 46.