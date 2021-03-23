Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı: Mülakata cepheden karşıyız

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyonuna bağlı sendikaların Genel Başkanları Antalya Bölge İstişare Toplantısı çerçevesinde teşkilat yöneticilerimizle bir araya geldi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahveci, Danıştay'ın andımız konusundaki kararına değinerek, “Konfederasyonumuza bağlı Türk Eğitim-Sen'in açmış olduğu andımız ile ilgili davaya ilişkin son günlerde basın yayın organlarına yansıyan haberleri sizlerde yakından takip ettiniz.

Türkiye Kamu-Sen bu davanın tarafıdır. Bizim Andımız'a bakışımız ve duruşumuz son derece nettir. Elbette hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Ayrıca şundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye sevdalısı öğretmenlerimiz, Öğrenci Andı'nın ihtiva ettiği anlayış ve değerlerin, geleceğimizin mimarı öğrencilerimize kazandırılmasının teminatı olacaktır. Herkes çocuğunu kurt gibi yetiştirirken biz kuzu gibi yetiştiremeyiz.

Andımız milli bilinci, milli şuuru içinde barındıran önemli bir söylemdir. Bizler, “Türküm, doğruyum, çalışkanım, varlığım Türk varlığına armağan olsun, Ne Mutlu Türküm Diyene” demekten gurur duyuyoruz. Böylesine bir ortamda bu kararı almak ne kadar sağlıklıdır? Türkiye Kamu-Sen olarak Türk milletinin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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“DERHAL GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI”

“2019 yılında ortaya koyduğumuz bir Memur Paketi söylemimiz var” diyen Kahveci, “Bu paket içinde yer alan başlıklar çözüldüğü anda sorunların büyük kısmı hallolmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kahveci konuşmasına şöyle devam etti:

Memur paketinde neler istiyoruz; Biz bu paketin içinde, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılmasını istiyoruz. Çalışırken aldıkları maaşları emekliye ayrılınca alamayan ve mağdur olan insanların sorunu çözülsün istiyoruz. 3600 ek gösterge konusunda sayın Cumhurbaşkanının sözü var ve insanlar umutla bekliyor.

Sadece dört meslek gurubu değil tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir adım atılmalı ve verilen söz yere düşürülmemeli. Biz bu konuda çalışmamızı yapıp TBMM'ye verdik. Bu çalışma üzerinden gayet hakkaniyetli bir ek gösterge düzenlemesi yapılabilir. Sözleşmeli personelin durumu ortada.

2011 ve 2013 yılında sözleşmeli personele kadro verildi yine verilebilir. Yöneticinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bir kamu görevlisinin verimliliği olmaz. Sözleşmeliler perişan, aile hayatları yok, çocukları bir yerde kendileri bir yerde. Parçalanıyorlar. Bu trajediye dönüşüyor, derhal gerekli adımlar atılmalı.

Kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlar kaldı. Yılda iki defa bayram ikramiyesi talebimiz karşılanmalı. Memurun yüzü güldürülmelidir. Yardımcı hizmetliler konusu çözülmeli. Bu insanların beklentilerine cevap verilmeli. Bu insanlara sorumluk verildiyse kadrosu da verilsin.

Vergi dilimleri konusunda artık ciddi adımlar atılmalı, memurun vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenmelidir. Türkiye'nin vergi rekortmeni memurlardır emin olun. Dengeli ve adaletli bir vergi sistemi olmalı. Maaş cebimize girmeden vergimizi ödüyoruz”

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“MÜLAKAT KUL HAKKI DEMEKTİR”

Yönetici atamalarında mülakata karşı olduklarını belirten Kahveci; “Liyakat ve ehliyet konusu herkesin ağzında ama uygulamada hiçbir şey yok. Mülakata cepheden karşıyız. Mülakat kul hakkı demektir. 90 puan alan insana 10 puan vererek sözlü sınavda eliyorsunuz. Bunu hangi vicdan kabul eder? Yeni bir yönetici atama sistemi getirilmeli hatta yönetici akademisi kurulmalıdır” dedi.

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