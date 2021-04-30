Türkiye vergi takozunda OECD birincisi oldu

37 ülkenin üye olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), pandemi yılı olan 2020'de ücretler üzerindeki vergi takozuna ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

Vergi takozu, bir ücretlinin işverene maliyeti ile net maaşı arasındaki fark üzerinden hesaplanıyor. Bu farkın işverene maliyete bölünmesi ve çıkan rakamın 100 ile çarpılması ile yüzdelik orana ulaşılıyor.

OECD ORTALAMASI YÜZDE 24,4, TÜRKİYE’DE YÜZDE 38,2

Buna göre, Türkiye, iki çocuklu ve tek çalışanlı bir hanede çalışan ücretindeki yüzde 38,2'lik vergi takozu ile bu alanda OECD birincisi oldu.

Türkiye ayrıca, pandemi sırasında vergi takozu artan az sayıdaki ülke arasında yer aldı.

OECD ortalamasının yüzde 24,4 olduğu listede, Fransa yüzde 37,9'luk vergi takozu ile listede ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 37,5'lik oranla İsveç takip etti.

ABD'de bu oran yüzde 14 olurken, Kolombiya yüzde -5,4'lük oranla son sırada yer aldı.

Bu oran ülkelerdeki iki çocuklu ve tek maaşlı hanelerdeki ortalama ücretler üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye'de bekar bir işçinin 2021 yılı itibarıyla işverene maliyeti 4.203,56 TL. Net ücret ise 2825,90 TL. Aradaki fark 1377,66 TL. Asgari ücretteki vergi takozu, yüzde 32,8 seviyesinde.

BEKAR İŞÇİLERDEKİ VERGİ TAKOZUNDA TÜRKİYE 15. SIRADA

Çocuksuz bekar işçilerde kategorisinde ise Türkiye, yüzde 39,7'lik vergi takozuyla 37 ülke arasında 15. sırada yer aldı.

Bu alanda Belçika yüzde 51,5'lik vergi takozuyla ilk sırada yer alırken, Almanya yüzde 49 ile ikinci, Avusturya yüze 47,3'lük oranla üçüncü oldu.

Bu alanda OECD ortalaması yüzde 34,6 olurken, Türkiye ortalamanın 5,1 puan üzerinde yer aldı.

SADECE 7 ÜLKEDE ARTTI

Bekar işçiler kategorisinde 37 ülke arasında sadece 7 ülkede 2020 yılında vergi takozu arttı. Bu ülkeler İsveç, Portekiz, Türkiye, Norveç, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda oldu.

Türkiye'de bekar ücretliler için vergi takozu 2020'de ortalama çalışan için 0,09 puan arttı.

Bu alanda OECD ortalaması ise 0,39 puan geriledi.

İki çocuklu ve tek maaşlı hanelerdeki ücret üzerindeki vergi takozu artışı ise sadece 6 ülkede oldu. Türkiye'de bu kategoride vergi takozu 0,16 puan arttı. Bu alanda OECD ortalaması ise 1,15 puan geriledi.

OECD raporunda, pandemi sırasında ücretlerdeki düşüşün ve hükümetlerin vergi düzenlemelerinin, ortalama vergi takozunu birçok ülkede düşürdüğüne dikkat çekildi.

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