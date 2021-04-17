Türkiye yola çıkamadan Avrupa elektrikliye geçti

Avrupa'daki kamyon üreticileri, elektrikli kamyonların piyasada daha çabuk satılması için şarj istasyonu ağının artırılmasını Avrupa Komisyonu'ndan talep etti. Avrupa genelinde 2025 yılında 11 bin, 2030 yılında da 42 bin kamyon şarj istasyonu kurulmasını talep eden kamyon üreticileri, bu sayede elektrikli kamyonların kullanımının artacağını bildirdi. Bununla birlikte hidrojen istasyonlarının da sayılarının aynı dönemde 300 ve 1.000 adete çıkarılması istendi.

Küresel çapta karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 20'si, fosil yakıtlı ulaşımdan kaynaklanıyor. Bunun da en az yarısını, dizel yakıt kullanan kamyon ve otobüsler oluşturuyor. Bu nedenle emisyonların azaltılması için ağır vasıtaların da elektrikli hale getirilmesi hayati önem taşıyor. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'deki karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 17'si karayolu ulaşımından kaynaklanıyor. Lojistikte kamyonların halen en önemli araç oluşu, emisyonların yüksek seviyede kalmasına neden oluyor.

BÜYÜK YATIRIM YAPILIYOR

Avrupa'da kamyonların elektrik kullanmasını Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ile Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu da destekliyor. Ortak bir mektup kaleme alan birlik ve federasyon temsilcileri, kamyonların hem yüksek elektrik hem de alan ihtiyacı nedeniyle Avrupa Komisyonu'ndan bu konu ile ilgili adım atmasını istiyorlar. Daimler Kamyon CEO'su Martin Daum, sektörün en geç 2050 yılına kadar karbonsuz karayolu ulaşımını hedeflediğini söyleyerek, “Bu amaçlar karbon nötr kamyonlara büyük yatırımlar yapıyoruz” dedi.