Türkiye yüksek faiz liginde 7. sıraya yükseldi

Mayıs 2020’de politika faizini yüzde 8,25’e kadar indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün oranı yüzde 19’a yükseltti.

200 baz puanlık artış piyasa beklentilerini de aşarken, Türkiye enflasyon liginde olduğu gibi üst sıralarda yer aldığı faiz liginde de basamak atladı.

Dünyada merkez bankalarının politika faizlerinin karşılaştırıldığı ‘faiz liginde’ bu sabah yüzde 17’lik oranla 9. sırada yer alan Türkiye, oranın yüzde 19’e çekilmesiyle İran ve Kongo’yu geçerek 7. sıraya yükseldi.

Faiz liginde ilk sırada, ABD’nin sert yaptırımları sonucu ekonomisi iflas eden Venezuela var. Bu ülkede enflasyon yüzde 2665 puanla kontrol dışı seviyelerde bulunurken, yüzde 45 olarak görünen merkez bankası faizinin de bir anlamı bulunmuyor.

Listede yüzde 38’lik faiz oranıyla üçüncü sırada yer alan Arjantin ise, dış borçlarını zamanında ödeyemeyerek geçen yıl bir kez daha temerrüde düşmüştü. Ülke yoğun müzakerelerle dış borcunun bir kısmını yapılandırsa da, henüz ağır ekonomik krizden çıkamadı.

BU YIL FAİZ ARTIŞINDA ÜÇÜNCÜ

2020’de dünya genelinde faiz artışına giden Türkiye dahil sadece 3 ülke olmuştu. 18 Mart itibarıyla ise 2021’de şimdiden 10 ülke faiz artışına gitti.

En çok artışta ilk sırada 500 baz puanla Zimbabve yer alıyor. Bu ülkeyi 300 baz puanla Zambiya ve 200 baz puanla Türkiye takip ediyor.

GELİŞEN ÜLKELER LİGİNDE BİRİNCİ

Gelişen piyasa ekonomileri arasında karşılaştırma yapıldığında Türkiye, kendisiyle benzer ülkeler arasında açık ara farkla ilk sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Merkez'in sürpriz faiz kararı için uzmanlar ne dedi?