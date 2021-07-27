Türkiye’de kitap basımı artarken dergi ve gazete basımı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ait Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri’ni açıkladı.

TÜİK’in istatistiklerine göre Türkiye’de gazete ve dergilerin hem sayısı hem de tirajı düşerken kitap bandrolü sayısı ise artış gösterdi.

Buna göre gazete ve dergilerin sayısı yüzde 13,5 tirajları ise yüzde 20,9 azaldı. Kitap bandrolü sayısı ise 2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 adet oldu.

GAZETE VE DERGİLER YILDAN YILA ERİYOR

Gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların yüzde 54,4’ünü dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin tirajı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 20,9 azaldı. Türkiye’de 2020 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olurken, bunun yüzde 94,8’ini gazeteler oluşturdu.

Türkiye’de 2020 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 91,1’i yerel, yüzde 6,5’i yaygın (ulusal), yüzde 2,4’ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, yüzde 69,1’i ulusal, yüzde 27,7’si yerel, yüzde 3,3’ü bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82,4’ünü ulusal, yüzde 16,9’unu yerel ve yüzde 0,7’sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 85,6’sını ulusal, yüzde 13,0’ını yerel ve yüzde 1,4’ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 28,9’u haftalık, yüzde 28,7’si haftada iki-altı gün arası, yüzde 18,5’i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 21,8’i aylık, yüzde 20,7’si üç aylık, yüzde 16,3’ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,6’sını günlük, yüzde 7,8’ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,2’sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 61,1’ini aylık, yüzde 10,0’ını haftalık, yüzde 9,2’sini üç aylık, yüzde 8,1’ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlanan gazetelerin yüzde 89,9’u siyasi/haber/güncel, yüzde 1,8’i sektörel/mesleki, yüzde 1,7’si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,9’u sektörel/mesleki, yüzde 15,1’i akademik, yüzde 7,4’ü eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

BASILI YAYINLARIN REKLAM GELİRLERİ DÜŞTÜ

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 TL oldu.

Yayımlanan materyallerin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020 yılında; 68 bin 120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için ISBN alındı.

EN ÇOK İÇERİK EĞİTİMDE

Yayınlar konularına göre incelendiğinde; yayımlanan materyallerin yüzde 28,2’si eğitim, yüzde 20,0’ı yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,2’si akademik, yüzde 14,3’ü yetişkin kültür, yüzde 13,3’ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,0’ı ise inanç konulu olarak yayımlandı.

Satılan kitap bandrolü sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 adet oldu.

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