Türkiye’de ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 17,2 arttı.

TÜİK’in verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı.

TOPLAM ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 13 MİLYON 500 BİN OLDU

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 534 bin 193 kişi iken, 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyon 515 bin 264 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16,1, inşaat sektöründe yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13,4 arttı.

AYLIKTA YÜZDE 0,7 ARTIŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

İlginizi Çekebilir İşsizlik arttı, TÜİK düşürdü