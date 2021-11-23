Türkiye’de yetenek açığı yüzde 83’e ulaştı

Türkiye, eğitim kalitesindeki erozyonla birlikte dünyada en büyük yetenek açığı yaşanan ülkelerden biri haline geldi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir yandan işsizlik korkutucu boyutlara ulaşırken diğer yandan üreticilerden “usta bulamıyoruz” şikayetleri yükseliyor. En parlak beyinlerini yurtdışına kaptıran, birbiri ardına plansızca açılan üniversitelerinde ihtiyaç duyulan elemanları yetiştiremeyen Türkiye, eğitim kalitesindeki erozyonla birlikte dünyada en büyük yetenek açığı yaşanan ülkelerden biri haline geldi. ManpowerGroup Yetenek Açığı Raporu'na göre yetenek açığı tüm dünyada yüzde 69 seviyesine ulaştı. 42 ülkeden 19 binin üzerinde işverenin katılımıyla yapılan araştırmada Türkiye'de yetenek açığı yüzde 83 olarak ölçüldü. Türkiye, araştırmaya dahil olan 42 ülke arasında işverenleri boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlandığı ilk altı ülke arasında yer aldı. Personel alımında en az zorlanan ülkeler ise Çin (yüzde 28) ve ABD (yüzde 32) olarak sıralandı.

KALİFİYE OLAN GİDİYOR

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Salgının işsizlik üzerindeki etkisine rağmen, birçok ülkede şimdiden çok daha sıkı bir işgücü piyasasının işaretlerini görüyoruz. Ülkemizde ise kalifiye yetenekler kariyer imkanlarını yurtdışında arıyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Gençler ekonomIden ve hayatından memnun değIl

İlginizi Çekebilir Kamu zararı oluşan 19 milyon TL'lik ihalede şaibe kokusu