Türkiye’den 69 milyon dolarlık kekik ihracatı

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) gelir getirici türlerden biri olarak üretimini desteklediği kekikte hasat zamanı başladı. Her yıl temmuz ayında toplanan kekik, ihracatı ile ekonomiye de katkı sunuyor.

Dünya kekik ihracatının yaklaşık yüzde 70ini elinde bulunduran Türkiye’de, 2020 yılında 69 milyon dolarlık kekik ihraç edildi. Ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sunan kekik için OGM, 2021 yılında 420 bin adet kekik fidanı üreteceğini duyurdu.

2021’DE 420 BİN ADET KEKİK FİDANI ÜRETİMİ

Orman varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden OGM, kekiğin orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

OGM’nin envanter ve faydalanma planı kayıtlarına göre, ormanlık sahalarda 343 bin 683 hektar alanda 54 bin 596 ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. Ormanlık fidanlıklarında kekik fidanı üretimi de yapan ve geçen yıl 233 bin adet üreten OGM, bu yıl için 420 bin adet kekik fidanı üretecek.

TÜRKİYE DÜNYA KEKİK TİCARETİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 70İNİ ELİNDE TUTUYOR

Tıbbi ve aromatik türlerden biri olan kekik, önemli ihraç ürünlerinden de birini oluşturuyor. Türkiye dünya kekik ticaretinin yaklaşık yüzde 70ini elinde tutuyor. TUİK verilerine göre, 2020 yılında 69 milyon dolarlık kekik ihracatı yapıldı.

İhraç edilen kekik türleri içerisinde İzmir kekiği (Origanum Onites) en büyük paya sahip. Yarı çalımsı bir bitki olan İzmir kekiği, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinden bin 750 metre rakıma kadar olan bölgelerde doğal olarak yayılış gösteriyor. (İHA)

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