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Türkiye’nin ABD’ye silah ihracatı yüzde 56 arttı

Corona virüsü salgınında ABD'ye artan sosyal ve ekonomik problemler ile Biden yönetiminin silahlanmaya kısıtlama getirme beklentisi, sivillerin silah ve mühimmat talebini artırdı. Bu durum, Türk savunma ve havacılık sanayinin ABD’ye yönelik ihracatının, 2021 yılının Ocak-Nisan aylarında yüzde 56 artmasına neden oldu.

Güncellenme: 09:17, 07/06/2021
HaberlerEkonomi
Türkiye’nin ABD’ye silah ihracatı yüzde 56 arttı

Pandemi dünyada birçok dengeleri değiştirdi. Covid-19 salgınıyla insanlar öncelikle sağlığının derdine düşse de, artan işsizlik, sosyal ve ekonomik sorunlar, dünyada ‘güvenlik' kaygılarını artırdı. Buna bağlı olarak ABD’de sivillerin silah ve mühimmat talebi arttı. Bu durum Türk savunma sanayinin ABD'ye yaptığı ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı.

900 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Türkiye İhracat Meclisi verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 47,7 artarak 949 milyon 744 bin dolar olarak gerçekleşti. Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-Nisan döneminde bu alanda ABD’ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı. (İHA)

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ABD Corona Dolar Sanayi Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:12,