Türkiye’nin ABD’ye silah ihracatı yüzde 56 arttı

Pandemi dünyada birçok dengeleri değiştirdi. Covid-19 salgınıyla insanlar öncelikle sağlığının derdine düşse de, artan işsizlik, sosyal ve ekonomik sorunlar, dünyada ‘güvenlik' kaygılarını artırdı. Buna bağlı olarak ABD’de sivillerin silah ve mühimmat talebi arttı. Bu durum Türk savunma sanayinin ABD'ye yaptığı ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı.

900 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Türkiye İhracat Meclisi verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 47,7 artarak 949 milyon 744 bin dolar olarak gerçekleşti. Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-Nisan döneminde bu alanda ABD’ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı. (İHA)

