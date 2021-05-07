Türkiye’nin ithalat fiyatlarında rekor artış

Dünya genelinde özellikle hammadde fiyatlarındaki sert artış, Türkiye’nin ithalat fiyatlarında da rekor artışı beraberinde getirdi. Dolar cinsi fiyatlardaki rekor artışa TL’deki değer kaybının eşlik etmesi, üretici ve tüketici enflasyonunu yukarı iten başlıca faktör oldu.

TÜİK verilerine göre, dolar cinsi hesaplanan ithalat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Bu artış oranı, 2013’e kadar giden verilere göre en yüksek yıllık artış oldu.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 39,4, yakıtlarda yüzde 11,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10 ARTTI

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6, yakıtlarda yüzde 8,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,4 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre değişmedi.

İHRACATTA BİRİM DEĞER YÜZDE 7,6 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,9, yakıtlarda yüzde 51,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı.

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 37,8 artarken, yakıtlarda yüzde 10,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı.



DIŞ TİCARET HADDİ GERİLEDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Mart ayında 96,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,6 puan azalarak, 2021 yılı Mart ayında 91,0 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak 93,9 oldu.

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