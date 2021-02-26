Türkiye’nin risk primi yeniden 300 puanın üzerine yükseldi

Dolar/TL birkaç günde 6,90’lardan 7,40’lara yükselirken, Türkiye’nin dış borçlanma faizleri ve yabancı sıcak para akışı açısından önem arz eden risk primleri de yükselişe geçti.

Kredi temerrüt takası (CDS) olarak bilenen ülke risk primi, bugün tekrar 300 baz puan seviyesinin üzerine yükseldi.

ABD’de enflasyonda artış endişeleriyle 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin bir anda yüzde 1,6 seviyelerine yükselmesi, tüm dünyada borsalarda satışları ve gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kayıplarını beraberinde getirdi.

RİSK PRİMİNİN YÜKSEKLİĞİ BORÇLANMA MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

TL, ülke risk priminin benzer ülkelere göre yüksek olması nedeniyle bu tür olumsuz haberlerden daha şiddetli etkileniyor. Nitekim, dün dolar karşısından en çok değer kaybeden para birimi de TL olmuştu.

Risk priminin 300 puan seviyelerinde olması, Türkiye’nin dış borçlanmaya giderken ABD Hazine tahvili faizine ek olarak 300 baz puan fazla faiz ödemesi anlamına geliyor. Bu da bütçedeki faiz yükünü artırıyor.

2020 yılı Kasım ayı başında dolar/TL kuru 8,57 ile rekor kırarken, Türkiye’nin risk primi de 600 baz puana yaklaşmıştı. Daha sonrasında ekonomi yönetiminde ve politikalardaki değişikliklerle gerilemeye başlamış ve şubatta 300’ün altına gerilemişti.

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