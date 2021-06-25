Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesinin çok gerisinde

Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,039 artışla 936,282 oldu.

PANDEMİ ÖNCESİNİN ÇOK ALTINDA

Ancak Mayıs ayı yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yaşanan sert yükselişe karşın, pandemi öncesi dönemin hala çok altına seyrediyor. Yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019 yılı Mayıs ayında 4.02 milyon kişi olarak gerçekleşmişti.

Yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Mayıs’ta ise bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 14.27 düşüşle 3.68 milyon olarak gerçekleşti.

EN ÇOK UKRAYNA’DAN TURİST GELDİ

Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Ukrayna 236,212 kişi ve yüzde 25 civarı payla ilk sırada yer alırken, bunu Almanya, Bulgaristan, İran ve Irak izledi.

Ocak-Mayıs döneminde Rusya 571,362 kişi ve yüzde 15.5 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Ukrayna, Almanya, İran ve Bulgaristan izledi.

RUSYA KARARI ETKİLİ

Rusya artan COVID-19 vakalarını gerekçe göstererek 15 Nisan itibarıyla Türkiye uçuşlarını haftada iki sefer hariç olmak üzere 1 Haziran’a kadar durdurmuş, ardından bu kararının süresini uzatmıştı. Rusya, COVID-19’a karşı alınan önlemlerin artmasıyla Türkiye’ye uçuşları 22 Haziran itibarıyla yeniden başlattı. (REUTERS)

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