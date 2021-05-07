Türkiye’ye rezervasyonlar dipte, Yunanistan artıda

Almanya'dan 29 Nisan itibarıyla 1 Temmuz-30 Ekim 2021 yaz sezonu için Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda 2019'a oranla yüzde 80'in üzerinde düşüş var. Financial Times (FT) gazetesinde yer alan haberde aktarılan verilere göre Türkiye'ye Almanya'dan rezervasyonlar 2020'nin de yüzde 65 gerisinde. İngiltere'den rezervasyonlar ise aynı dönem için 2019'a oranla yüzde 45, geçen yıla oranla ise yüzde 37'lik azalma gösterdi. Aşılamada etkin bir süreç yöneten Yunanistan'a İngiltere'den rezervasyonlar ise 2019'a göre yüzde 10, geçtiğimiz yıla oranla ise neredeyse yüzde 40 arttı.

PAHALI PCR TESTLERİ

FT'nin analizinde pandemi etkisi ile lüks turizmin yükseldiği vurgulanırken, bunun en önemli sebeplerinden biri olarak zorunlu PCR testlerinin tüketicilere ek gider yaratması gösteriliyor. Örneğin İngiltere'de ülkeden çıkan herhangi bir kişi en az bir PCR testi yaptırmak zorunda. Bu, 4 kişilik bir ailenin seyahat masrafına en az 500 sterlin ekliyor.