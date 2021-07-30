Türkiye’ye Ukraynalı akını: Pandemi öncesini rakamları aşıldı

Türkiye’ye haziranda 2 milyon 48 bin, ilk 6 ayda 5 milyon 728 bin yabancı ziyaretçi geldi. Ukrayna yabancı ziyaretçide Almanya ve Rusya'yı geçerken, 2019 rakamlarını da geride bıraktı.

SOZCU.COM.TR

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 853 artışla 2 milyon 48 bin oldu.

Geçen sene haziranda pandemi nedeniyle yabancı ziyaretçi sayısı 215 bine kadar gerilemişti.

Bu yılki artışa rağmen Haziran 2019'da kaydedilen 5 milyon 319 binlik rakamın çok uzağında kalındı.

2021'in ilk yarısında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 5 milyon 728 bine ulaştı.

2019'un ilk yarısında Türkiye'ye 18 milyon 77 bin yabancı gelmişti.

2020'nin ilk yarısında Türkiye'ye gelen Türk vatandaşı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,85'lik artışla 1 milyon 830 bine yükseldi.

UKRAYNA İLK SIRADA

Haziranda Türkiye'ye gelen yabancıların milliyetlerine bakıldığında ise ilk sırayı 349 binle Ukrayna aldı. Geçen yıl haziranda 6 bin Ukraynalı Türkiye'ye gelmişti. 2019'da ise rakam 236 bindi. Böylece Ukraynalı turist sayısı haziranda, pandemi öncesi aynı ayın rakamını da geride bıraktı.

Haziranda toplam yabancı ziyaretçi sayısı içinde Ukrayna'nın payı da yüzde 17,5 ile yüksek seviyelere ulaştı. Bu pay Haziran 2020'de yüzde 2,96, Haziran 2021'de yüzde 4,45'ti.

Haziranda ikinci sırayı, 236 bin ziyaretçiyle Almanya aldı. Rusya Federasyonu, uçuş yasaklarının da etkisiyle 175 binde kalırken, Bulgaristan 115 binle dördüncü, İran 80 binle beşinci oldu.

İLK 6 AYDA DA UKRAYNA BİRİNCİ

2021'in ilk yarısında da 772 bin ziyaretçiyle Ukrayna ilk sırada yer aldı.

Ukrayna'dan yılın ilk yarıları itibarıyla 2020'de 112 bin, 2021'de 650 bin ziyaretçi Türkiye'ye gelmişti.

2019'da yüzde 3,60, 2020'de yüzde 2,50 olan toplam yabancı ziyaretçiler içindeki Ukraynalı payı, 2021'de yüzde 13,49'a kadar yükseldi.

Bu dönemde Rusya 747 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırayı 516 bin ziyaretçiyle Almanya aldı.

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