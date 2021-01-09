TÜROB’dan 2021 için aidat muafiyeti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Covid-19 pandemisi nedeniyle olumsuz koşullar dikkate alınarak önceki dönemlere ilişkin aidat borcu bulunmayan üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını açıkladı.

“Pandemi süreciyle birlikte STKların ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı” diyen Eresin, şöyle devam etti:

“TURİZMDE KÖTÜ GÜNLER YAŞANIYOR”

“Bu süreçte etkin olarak, gerek işverenlerin işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesi ve finansal açıdan ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse çalışanların gelişmelerden ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilenmemeleri için ilgili Bakanlıklar ve Kurumlarla işbirliği içinde çok sayıda uygulamanın yürürlüğe konulmasına öncülük ettik.”

“Turizmin pandemi nedeniyle hem global hem yerel düzeyde kötü günler yaşadığı böyle bir dönemde dahi üyelerimizle olan iletişimizi, sağladığımız bilgi akışını aksatmadık” diyen Eresin, “Otellerimizde çalışan, hatta bize üye olmayan otellerde de çalışanlarımıza başta hijyen eğitimi olmak üzere insan kaynakları, finansman vs gibi birçok konuda eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)



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