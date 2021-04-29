TURSAB Başkanı: ‘Bankalar turizmcilerin telefonuna çıkmıyor’

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 16. Online Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının konuğu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya oldu.

TÜRSAB olarak Rusya'nın 1 Haziran'a kadar olan turları iptal etmesi nedeniyle 800 bin civarında turist kaybı beklediklerini dile getiren Başkan Firuz Bağlıkaya, “500 bin var olan rezervasyon mevcuttu, 800 bin civarında bir düşüş oldu diyebiliriz. İnsanların seyahat kısıtlamalarıyla ilgili bir bahanesinin kalmaması için vaka sayılarımızın düşmüş olmasını temenni ediyoruz. Vaka sayılarımız o kadar yüksek ki, kapatan ülkelere neden kapattınız diyebilecek durumda değiliz açıkçası” dedi.



Turizmle ilgili iplerin Türk turizminin elinde olmadığını belirten Bağlıkaya, “Şu anda bizim sözlerimizin hepsi ‘eğer' diye başlıyor. Aşı ile ilgili ipler bizim elimizde değil, şu anda sadece öngörüde bulunuyoruz. Rusya açılırsa, sayılar düşerse, aşılama oranımız artarsa diyerek sürekli öngörüde bulunuyoruz” diye konuştu.

“KGF VE EXIMBANK KREDİLERİNE HERKES ULAŞAMIYOR”

Kısa çalışma ödeneğinin üç ay uzatılması, banka kredileri konularında sorunları Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini dile getiren Bağlıkaya, “Vadesi gelen kredilerin ötelenmesiyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Öteleyeceğiniz zaman maçın ortasında şartlar değişiyor, tamam öteleriz ama faiz x değil de y olsun diyerek şartları imkansız hale getiriyorlar. KGF ve Eximbank kredilerine herkesin ulaşamadığını biliyoruz. Turizm pandemi döneminde riskli olarak algılanıyor ve bankalar turizmcilerin telefonlarına çıkmıyor neredeyse” diye konuştu.

“TURİZMİN BAŞINA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ”

Turist sayısında dünyada 6. sırada yer aldığımızı belirten Bağlıkaya, “Turizm konusunda bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi diyebilirim. 2 senede bir kriz yaşıyoruz, bu bizim rutinlerimizden biri oldu. Bu kriz maalesef şiddetli ve uzun sürdü. En büyük şanssızlık bu” dedi. Rusya'nın Mısır turizmini açmasının negatif olduğunu ancak çok önemli olmadığını belirten Bağlıkaya, “Bizim kapalı olduğumuz bir dönemde gelmeyen turistin nereye gideceği de bizi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Mayıs ayında Rus pazarını Mısır ile paylaşıyorduk, o konuda rekabette tek kaldığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

2021 sezonunda turist beklentisinin 25 milyon civarında olduğunu belirten Bağlıkaya, “Geçen sene çok garip bir şey oldu, kişi başı harcamalarda 660 dolardan 760 dolarlara çıktı. Bu yıl da kişi başı harcamanın da yüksek olacağını düşünüyoruz, 18-20 milyar dolar gelir beklentimiz söz konusu. Bugün baktığımız yerden böyle gözüküyor, umarım Haziran'da bir sürpriz yaşamayız. 2019'un yarısını yakalarız hedefiyle başladık, umarım bir aksilik çıkmaz” dedi.

“AŞI PASAPORTUNDA SIKINTI YOK”

Avrupa Birliği'nin tanıdığı aşıların dışında aşı olanların seyahat kısıtlamasına tabi olması konusuna değinen Bağlıkaya, “Yunanistan'ın böyle bir çabası vardı. AB üyesi vatandaşların yalnızca AB'de kabul edilen aşıları kullanan ülkelere gitmesi yönünde, nereye gitsin Yunanistan'a İspanya'ya gitsin şeklinde bir çabaydı. AB toplantısında talepleri reddedildi, bizim de bunun aksini öğrendiğimiz bir durum yok” dedi.

İlginizi Çekebilir Yasak var, destek yok, soru işareti çok

İlginizi Çekebilir IMF: Türkiye salgınla mücadeleye en az harcama yapan ülkelerden