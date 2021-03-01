TZOB, şubat ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bayraktar, şubat ayında markette 42 ürünün 29’unda fiyat artışı, 8’inde fiyat azalışı; üreticilerde ise 34 ürünün 16’sında fiyat artışı, 6’sında fiyat azalışı meydana geldiğini kaydetti.

Markette 5 üründe, üreticide 12 üründe ise fiyatların değişmediğini belirten Bayraktar, şubat ayında fiyatı en fazla artan ürünün, marketlerde ve üreticide sivri biber, marketlerde ve üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün de patates olduğunu bildirdi.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını vurgulayan Bayraktar, lahananın 4,1 kat, maydanozun 3,9 kat, patatesin 3,5 kat, elmanın 3,3 kat, süt ve marulun 3,2 kat fazlaya tüketiciye satıldığını bildirdi.

Bayraktar, bugün üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 79 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 50 kuruş olan patatesin 1 lira 73 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan elmanın 7 lira 18 kuruşa, 2 lira 74 kuruş olan sütün 8 lira 89 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 41 kuruşa satıldığını belirtti.

‘PATATES VE KURU SOĞANIN ACİLEN PAZARLANMASI GEREKİYOR’

Bayraktar, üreticide fiyatı düşen ürünlere bakıldığında, salatalık, patlıcan ve kabakta hasat edilen ürün miktarındaki artışın, fiyatlarda düşüşe yol açtığını ifade ederek, şunları kaydetti:

Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün patates oldu. Bir diğer fiyatı düşen ürün de kuru soğandır. Kuru soğan ve patateste rekoltedeki artışın yanı sıra pandemi nedeniyle talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açması fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Patates ve soğanda belediyelerin alıma yönelik girişimleri olumlu olarak değerlendirilse de yeterli alımın yapılmaması beklenen faydayı sağlayamadı. Patates ve soğan depolarda alıcı beklemektedir. Havalar gün geçtikçe daha da ısınmaktadır. Patates ve soğan acilen pazara arz edilmezse çürüyecek, milli servet ve üreticilerimizin emeği heba olacaktır.

Üreticimizin bin bir emekle ürettiği bu ürünler pandemi döneminde kısıtlı talep yüzünden üreticimizin elinde kaldı. Halen depoda olan ürünlerin pazarlanması konusunda hükümetimiz üreticimize sahip çıkmalıdır.

Kamu kurumları, kooperatifler ve belediyeler daha fazla alım yapmalıdır. Kısır bir döngü içinde olan patates ve soğanda arz talep dengesini kuracak bir üretim planının üretici iş birliğiyle sağlanması gerekiyor. (DHA)