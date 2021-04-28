Uçaklar yine lebalep dolacak

17 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, kapasitesinin yarısı oranında yolcu kabul edecek. Tren, gemi ve otobüsler için yüzde 50 kapasite kuralı getirilirken uçaklar ise hariç tutuldu. Uçaklarda şu anda olduğu gibi yine dip dibe seyahat yapılacak. Zorunlu haller nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapacak kişilere bilet satılmadan önce seyahat izin belgesi sorulacak, HES kodu kontrol edilecek.

KOLTUKLAR 1 DOLU, 1 BOŞ

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilerin biletleme işlemi yapılmadan önce seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecek. Araçlara kabul öncesinde ise HES kodu sorgulaması yapılacak.

Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecek ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu, 1 boş) şekilde olacak. Uçaklarda ise oturma düzeni pandemi öncesi olduğu gibi yan yana devam edecek.

Havayolu şirketleri de 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarla ilgili açıklama yayımladı. Türk Hava Yolları, “İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir” derken, özel havayolları şirketleri de benzer kararlar aldı.

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