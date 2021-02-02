Ücret artışı şimdiden eridi

Hükümetin olağanüstü artan bütçe harcamalarına kaynak yaratmak için birbiri ardına zam yağdırması nedeniyle milyonlarca dar gelirli işçi, memur ve emeklinin yeni yıl zammı adeta buhar oldu.

ALIM GÜCÜ ZAYIFLADI

Memur ve emekliler yüzde 7-8'lik maaş artışları ile yetinmek zorunda bırakılırken yüzde 35'lere varan oranlardaki acımasız zamlar zaten düşük olan maaş ve ücretlerin alım gücünü daha da zayıflattı.

Bu yılın başında memura yüzde 7.36, emekliye yüzde 8.36, açlık sınırının da altında kalan asgari ücretliye de yüzde 21.56 zam yapılmıştı. Ancak dar gelirli kesime yapılan bu zamların ardından vatandaşa uygulanan bütün vergi ve cezalara önce yüzde 9.11 oranında otomatik zam yapıldı. Bu zamlar yeterli olmayınca internet ve telefon vergileri yüzde 33.33 oranında arttırılarak yüzde 10'a yükseltildi.

Vatandaşın artık geçmeye korktuğu köprü, otoyol, tünellere yapılan zam ise yüzde 26'yı aştı. Genel Sağlık Sigortası primlerine yüzde 22, memurun lojmanına yüzde 14, alkollü içkilere yüzde 17 zamlar yağdı. Daha da kötüsü Merkez Bankası, halk, ekmek bulmakta zorlanırken bu yıl gıda fiyatlarının 1 puan daha fazla zamlanarak yüzde 11.5 oranında zamlanacağını hesapladı. Üstelik bu hesap, halkın gerçek enflasyonunu yansıtmayan TÜİK'in verilerine göre yapıldı.