Uluslararası yatırım bankaları, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çekti

Goldman Sachs yıl sonu enflasyon tahminini 15.5’ten %16’ya Barclays ise %13.8’den %14.8’e çıkardı.

Yatırım bankalarının enflasyon tahminlerindeki değişiklikler, Türkiye’nin Haziran tüketici enflasyonunun (TÜFE) yıllık bazda %17.53’e, üretici fiyatlarınınsa (ÜFE) yıllık olarak %42.89’a çıkmasının ardından geldi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ETKİSİ

Goldman yayımladığı notta, “Bugün beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisinden ve elektrik ile doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlardan sonra enflasyon modelimiz yıl sonu enflasyon rakamının %16.0 olduğunu gösteriyor” denildi.

Öte yandan bu yıl Türkiye’nin faiz oranını indirmesini artık beklemediğini belirten Citigroup, “Kasım’da ya da Aralık’ta ılımlı bir faiz indirimini artık beklemediğimiz için, (parasal) gevşemeyi tartışmak gittikçe zor bir hale geldi” dedi.

Barclays ise son çeyrekte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için 350 baz puan olan faiz indirim beklentisini 250 baz puana indirdi. (Reuters)

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