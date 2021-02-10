Umudunu yitirenler rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı son verilere göre ülkede işsizlik azalıyor.

Resmi verilere göre, işsiz sayısı 2020 Ekim döneminde geçen yılın aynı ayına göre 391 bin kişi gerileyerek 4 milyon 5 bin kişi oldu. Ancak TÜİK, iş bulma umudunu yitirenleri ve iş aramayanları işsiz saymıyor. Bu kişiler de eklendiğinde gerçek işsiz sayısı 8 milyon 353 bine ulaşıyor.

TÜİK'in tablolarına bakıldığında son bir yılda iş bulma umudunu yitirenlerdeki artış dikkat çekiyor.

Verilere göre son bir yılda iş bulma umudunu yitirenlerin sayısı yüzde 126 artış gösterdi.

Ekim 2019 döneminde iş bulma umudu olmayanların sayısı 668 bindi. Bir yılda bu sayı 843 bin kişi artarak 1 milyon 511 bine çıktı. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez iş bulma umudunu yitirenlerin sayısı 1.5 milyon kişiyi aşarken, son bir yıllık yükselişteki istikrar ise dikkat çekti.

İŞ GÜCÜNE KATILIM YÜZDE 50

83 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'nin 62 milyon 935 bin çalışabilir nüfusu var. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 50 seviyesinde. Yani her iki kişiden biri çeşitli nedenlerle çalışmıyor.

Sayısı 31 milyon 483 bini bulan işgücüne dahil olmayan nüfusun en büyük bölümünü ev işleriyle meşgul 10 milyon kişi oluşturuyor. Çalışamaz halde 5 milyon kişi, emekli 4 milyon 752 bin kişi bulunuyor.

İş aramayıp, çalışmaya hazır olanların toplam sayısı ise 4 milyon 348 bin.