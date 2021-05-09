Ünlü basketbolcunun forması 11 milyon TL’ye satıldı

NBA’de rekor üstüne rekor kıran Michael Jordan’ın North Carolina Üniversitesi’nde okuduğu sırada terlettiği forma 1.38 milyon dolara satılarak bir rekor kırdı.

Yaklaşık 11 milyon TL’ye satılan forma, Jordan’ın 1986-1987 sezonunda giydiği Chicago Bulls formasının rekorunu da geçmiş oldu. Jordan’ın Chicago Bulls forması 480.000 dolara satılmıştı.



Satılan formanın Michael Jordan’ın giydiği forma olduğunu dile getiren müzayede evi Heritage Auctions’ın yöneticisi Chris Ivy, “Fiyat gösteriyor ki bu forma her ciddi koleksiyoner için çok önemli” dedi.

1990’larda Chicago Bulls ile 6 şampiyonluk kazanan Michael Jordan şu an Charlotte Hornets’ın sahibi olarak biliniyor.

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