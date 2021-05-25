Ünlü milyarder Avustralya hükümetini uyardı

Virgin Group’un kurucusu Richard Branson, Channel Nine’s Today’de yayınlanan bir röportajda hükümetin sorunu, birinci öncelik olarak ele alması gerektiğini söyledi: “Dürüst olmak gerekirse başka hiçbir şeyin önemi yok.”

Branson, kapanmalar nedeniyle ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Başbakan Scott Morrison daha önce, hükümetin sınırları yeniden açmayı düşünmeden önce Avustralyalıların virüse karşı tamamen aşılanması gerektiğini söylemişti. Hükümet, herkesin Noel’e kadar aşı olmasını umut etmesine rağmen, 2022 ortasına kadar ülkenin kapalı kalmasını bekliyor.

VIRGIN SÖZCÜSÜNDEN TALİHSİZ AÇIKLAMA



Virgin Australia CEO’su Jayne Hrdlicka, bazı insanların virüsten ölmesi anlamına gelse bile ülkenin daha erken açılması gerektiğini söyleyerek tartışmalara yol açtı: “Bazı insanlar ölebilir, ancak bu oran gripten çok daha küçük olacak.”

Bu açıklama üzerine Başbakan Morrison, Hrdlicka’yı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 910 kişiye karşı duyarsız olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Sir Richard, Hrdlicka’yı “söylediğimiz şeylerden hepimiz pişmanlık duyduk” diyerek savunmak için devreye girdi.

AŞILAMADA GELİŞME

Sir Richard, hayatın normale dönebilmesi için Avustralyalıların mümkün olan en kısa sürede aşılanmasının kesinlikle önemli olduğunu söyledi: “Aşılanma ne kadar çabuk olursa o kadar iyi.”

Ülkede aşı uygulaması, bir haftada 500.000 doz ile hızlandı. Hükümet, insanların uygun hale gelir gelmez aşıyı almaları için baskı yapmaya devam ediyor.

Başbakan Morrison, geçen hafta tamamen aşılanmış kişilerin, ağır kapanmalardan ve iç sınır kontrollerinden muaf tutulması gerektiğini öne sürdü, ancak çoğu eyalet bu planı reddetti.

Federal parlamentonun bu haftaki gündeminde büyük olasılıkla aşı uygulaması, karantinaya alma ve uluslararası sınırların açılması olacak.

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