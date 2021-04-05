Üretici enflasyonu yüzde 31,20 ile son 26 ayın zirvesine yükseldi

Tüketici enflasyonu (TÜFE) martta yıllık bazda yüzde 16,19 ile Mayıs 2019 sonrasındaki 22 ayın zirvesini görürken, üretici enflasyonunda da sert artış yaşandı.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), martta yıllık yüzde 31,20 ile son 26 ayın zirvesine yükseldi. Yİ-ÜFE’de bir önceki aya göre artış yüzde 4,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,21, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,04 oldu.

İMALATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 33,96

Sanayinin dört ana sektöründen imalatta üretici fiyatlarında martta yıllık artış yüzde 33,96 oldu.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 21,26, imalatta yüzde 33,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,55, su temininde yüzde 27,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 23,98, enerjide yüzde 23,27, sermaye malında yüzde 27,31 artış olarak gerçekleşti.

İMALATTA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 4,33

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 3,03, imalatta yüzde 4,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,87, su temininde yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,66, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,73, enerjide yüzde 5,93, sermaye malında yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış; yüzde 2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 7,51 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,64 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 76,19, ana metaller yüzde 60,98, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 45,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.