Üsküdar’daki marketlere ‘fahiş fiyat’ denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri Üsküdar'da market ve işletmelerde denetim yaptı. Ürünlerin alış, satış ve tedarikçi fiyatları araştırılıp, elde edilen sonuçlar Haksız Fiyat Kurulu'na gönderiliyor. Market yönetiminden ise savunma isteneceği belirtildi.

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Üsküdar’da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yaptı. Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi.

Haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı’na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

Market yönetiminden ise savunma isteneceği vurgulandı.

TEDARİKÇİ FİYATLARI ARAŞTIRILIYOR

Denetimlere katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, “Marketlerdeki fahiş fiyatları tespit etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizle birlikte başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu inceleyeceğiz” dedi.

Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da incelediklerini kaydeden Şahin, “Ayrıca ürünlerin hem alış hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu’na gönderiyoruz. Haksız fiyat artışı varsa bu perakendeciden yoksa tedarikçiden kaynaklanıyor tespit edip cezayı ona uygulayacak” diye konuştu. (DHA)

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