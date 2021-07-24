Vaka sayıları arttıkça turizmde umutlar tükeniyor

Turizm sektörü, 2021 yılındaki kısmi hareketlenmeye rağmen corona virüs varyantlarının etkisi ve vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte düşüş trendini sürdürüyor.

Türkiye, Portekiz, Yunanistan ve İspanya gibi turizm gelirinin milli gelire oranında önemli yer tuttuğu ülkeler, aşılanmaların artması ve küresel ölçekte vakaların düşmesi ile beraber 2021 yılında turizm hareketliliğinin artmasını ve 2020’nin kayıplarını telafi etmeyi bekliyordu. Ancak delta varyantının yarattığı belirsizlikler nedeniyle Avrupa’da konaklama ve turizm hisseleri düşmeye devam ediyor.

Avrupa’da corona virüsü aşılamalarının yüksek olması nedeniyle turizm sezonuna dair umutlar yüksekti. Ancak aşı kartı, karantinalar ve ülkelere girişlerdeki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle turizm sezonunun ortalarına gelinmiş olmasına rağmen turist hareketliliği 2019 yılına yaklaşabilmiş değil.

YURT DIŞI TATİLİ EZİYET

Yaşanılan belirsizlikler nedeniyle tatilciler için planlama yapmak çok zor bir hal almış durumda. Ayrıca bu sınırlamalar ve kurallar da günden güne değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle tatilciler ya planlarını gelecek senelere erteliyor ya da iç turizm alternatiflerine yöneliyor.

Örneğin, 2019 yılında 3.4 milyon İngiliz’in ziyaret ettiği Yunanistan, 72 saat önce yapılan PCR testi veya tarifeli uçuştan 48 saat önce yetkili bir laboratuvar tarafından yapılan hızlı antijen testi sonucu ya da seyahatten 14 gün önce aşıların tamamlandığına dair bir belge istiyor. Aynı zamanda seyahat eden kişi ülkesine dönmeden ve döndükten sonra da bazı testler yaptırmak zorunda kalabiliyor.

Tüm bu kurallar buraya seyahat etmeyi düşünen pek çok İngiliz’in bu kurallar nedeniyle seyahatten vazgeçmesi demek.

VAKALARIN ARTMASI HİSSELERİ DÜŞÜRDÜ

Corona virüsünün bulaşma oranının ve vaka sayılarının bölge genelinde artmış olması da turizm sezonunun geri kalanına dair umutları söndürmeye başlamış durumda.

Vaka sayılarının Avrupa çapında artışa geçmesinin ardından turizm ve havayolu hisseleri, küresel piyasaların yenilenen korkuları üzerine geçtiğimiz hafta keskin bir düşüş yaşadı.

Düşük maliyetli havayolları EasyJet ve Ryanair, bu hafta belirgin düşüşler yaşayan hisseler arasında yer aldı. Örneğin EasyJet’in hisseleri geçtiğimiz pazartesi günü yüzde 10 değer kaybetti.

Küresel seyahat ve Eğlence hisselerinin ortalamasını yansıtan Stoxx 600 Seyahat ve Eğlence endeksi ise Mayıs ayındaki iyimser tahminlerle birlikte yükseldiği 283,88 noktasından 256,18 noktasına gerileyerek 3 ayda yüzde 10 civarında bir düşüş kaydetti.

İlginizi Çekebilir Turizimde normalleşme 2024 sonrasına kaldı